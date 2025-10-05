Grosse bagarre pour Antoine Dupont, une bonne nouvelle tombe !

Ces derniers jours, Antoine Dupont a déclenché une polémique. Mécontent, le demi de mêlée s’en est pris au salary cap qui est mis en place en Top 14. Le joueur du Stade Toulousain souhaiterait avoir plus de latitude et il n’est pas le seul à partager cette vision. Ce samedi, c’est son ami et coéquipier chez les Bleus Grégory Alldritt qui a rejoint le combat.
Antoine Dupont n’est pas satisfait et il le fait savoir. Jeudi, dans un entretien accordé à l’AFP, le demi de mêlée du Stade Toulousain a fortement critiqué le salary cap présent en Top 14. Un système qui doit encadrer les salaires, mais pas seulement, et qui dérange le capitaine du XV de France. « Le problème se situe avec le Salary Cap Manager. En fait, nous n’avons pas toujours la liberté de nos contrats d’image individuels. Ça va être un peu notre combat des prochains mois, j’espère. »
Alldritt soutient Dupont
Antoine Dupont ouvre donc le chemin et progressivement plusieurs voix s’élèvent et se rangent de son côté. Ce samedi, en conférence de presse, Grégory Alldritt a sobrement affirmé qu’il était du côté de son ami et coéquipier chez les Bleus : « Oui, je partage son avis. » Relancé sur le sujet, le troisième ligne du Stade Rochelais a révélé que de nombreux joueurs pensaient comme Dupont. « C’est un sujet dont on a tous discuté et je pense qu’on est beaucoup de joueurs derrière lui. »
La LNR a répondu à Dupont
Les déclarations d’Antoine Dupont ont fait grand bruit donc et la LNR s’est sentie obligée de répondre au demi de mêlée par un communiqué afin d’expliquer clairement son point de vue sur la question. « Le salary cap est essentiel pour préserver à la fois l’équité sportive et l’équilibre économique de nos clubs. La LNR n’interdit en aucun cas à un joueur de disposer de son droit à l’image. Ce qui est prévu, c’est que les contrats conclus avec une entreprise partenaire du club soient déclarés dans le salary cap par les clubs. C’est un principe de transparence, récemment renforcé, qui vise à éviter tout contournement du plafond salarial par des rémunérations indirectes. Par ailleurs, une réflexion de fond est engagée avec les clubs sur l’ensemble du dispositif : le montant du plafond, mais aussi son périmètre, son assiette et ses mécanismes de contrôle. » Le combat d’Antoine Dupont est donc loin d’être terminé.