Grosse bagarre pour Antoine Dupont, une bonne nouvelle tombe !

Alexis Brunet

Ces derniers jours, Antoine Dupont a déclenché une polémique. Mécontent, le demi de mêlée s’en est pris au salary cap qui est mis en place en Top 14. Le joueur du Stade Toulousain souhaiterait avoir plus de latitude et il n’est pas le seul à partager cette vision. Ce samedi, c’est son ami et coéquipier chez les Bleus Grégory Alldritt qui a rejoint le combat.

Antoine Dupont n’est pas satisfait et il le fait savoir. Jeudi, dans un entretien accordé à l’AFP, le demi de mêlée du Stade Toulousain a fortement critiqué le salary cap présent en Top 14. Un système qui doit encadrer les salaires, mais pas seulement, et qui dérange le capitaine du XV de France. « Le problème se situe avec le Salary Cap Manager. En fait, nous n’avons pas toujours la liberté de nos contrats d’image individuels. Ça va être un peu notre combat des prochains mois, j’espère. »

Alldritt soutient Dupont Antoine Dupont ouvre donc le chemin et progressivement plusieurs voix s’élèvent et se rangent de son côté. Ce samedi, en conférence de presse, Grégory Alldritt a sobrement affirmé qu’il était du côté de son ami et coéquipier chez les Bleus : « Oui, je partage son avis. » Relancé sur le sujet, le troisième ligne du Stade Rochelais a révélé que de nombreux joueurs pensaient comme Dupont. « C’est un sujet dont on a tous discuté et je pense qu’on est beaucoup de joueurs derrière lui. »