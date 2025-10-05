Christophe Urios : La folie qui le fait halluciner !

Axel Cornic

Après un début de saison délicat, l’ASM Clermont Auvergne a enfin frappé un gros coup, avec la très large victoire à domicile sur le promu Montauban (84-31). Evidemment, Christophe Urios était aux anges après cette rencontre, qui ne permet toutefois pas à son équipe de faire de grands bonds au classement du Top 14.

Lors de l’intersaison, tous les yeux étaient tournés vers Clermont. Après une dernière saison où ils ont réussi à accrocher les phases finales du Top 14, les Jaunards semblaient pouvoir être la grosse surprise de cette année. Mais ça a très mal débuté, avec trois défaites dès les quatre premières journées.

« Cela ne m'arrive pas souvent, mais... » Mais lors de la cinquième journée, l’ASM Clermont Auvergne a enfin pu faire plaisir à ses supporters, avec un véritable festival offensif face à Montauban. Et cette victoire a également ravi Christophe Urios ! « Je ne m'attendais à un tel scénario. Quand tu prépares un match, tu ne sais pas si tu vas gagner avec 80 points. Cela ne m'arrive pas souvent, mais ce soir, je suis plutôt satisfait du match que l'on a fait » a déclaré le coach clermontois.