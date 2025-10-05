«Des grands coups de boule» : Il balance sur Antoine Dupont !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Antoine Dupont fait l’unanimité, que ce soit auprès de l’opinion publique ou dans le vestiaire. Et Ugo Mola comme Fabien Galthié l’ont bien compris, puisqu’ils l’ont nommé capitaine du Stade Toulousain ainsi que du XV de France.

Certains pensaient qu’il n’en avait pas l’étoffe. Taiseux, assez timide... il faut dire qu’Antoine Dupont n’a pas vraiment le profil type du capitaine d’une équipe de rugby. Pourtant, il l’est en club comme avec le XV de France depuis 2023, avec les excellents résultats que l’on connait.

« Il a toujours été serein, jamais excité » Ça n’a pas été simple au début, puisque Fabien Galthié avait plutôt misé sur Charles Ollivon. La blessure du troisième-ligne a finalement poussé le sélectionneur à opter pour Dupont, qui est depuis indétrônable. Car le petit demi de mêlée (1,74m) semble avoir un gros impact dans le vestiaire. « Il a toujours été serein, jamais excité. Il transmet aux autres » a confié le père de son coéquipier Anthony Jelonch, à Midi Olympique.