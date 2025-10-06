Antoine Dupont égoïste avec son salaire ? L’accusation en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement opposé aux critères de salary cap instaurés par la Ligue Nationale de Rugby, Antoine Dupont a poussé un gros coup de gueule à ce sujet. Mais de son côté, Stephen Brun semble reprocher à la star du XV de France une forme d'egoïsme avec sa prise de position, et le consultant du Moscato Show l'a fait savoir sur RMC Sport.

Récemment interrogé par l'AFP sur ce fameux salary cap plafonné à 10,7 millions d’euros par équipe, Antoine Dupont est monté au créneau et dénonçait cette mesure : « Ce n’est pas correct de ne pas autoriser les joueurs à utiliser leur image personnelle dans un cadre publicitaire. Les règles nous empêchent aujourd’hui d’utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques comme je peux en avoir en dehors. Si un partenaire veut utiliser mon image et faire un contrat, ce contrat sera retoqué dans le salary cap », lâchait la star du XV de France. Mais Dupont agit-il dans un intérêt commun ou personnel ?

Brun valide le salary cap L'ancien basketteur international Stephen Brun, chroniqueur dans le Moscato Show sur RMC Sport, semble dénoncer une grosse forme d'égoïsme chez Antoine Dupont dans sa prise de position : « Ce qui fait la beauté du Top 14, c’est l’homogénéité du championnat. Si tu enlèves le salary cap, sur les 60 millions de budget, le Stade Toulousain va peut-être en mettre 25 dans les salaires alors que d’autres clubs ne pourront pas se le permettre », explique-t-il avant de cibler directement Dupont.