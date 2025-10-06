Bagarre d’Antoine Dupont : Un joueur débarque dans le clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en plein combat avec la Ligue Nationale de Rugby au sujet du fameux salary cap qu'il conteste avec fermeté, Antoine Dupont n'a pas hésité à faire connaitre publiquement sa position sur cet épineux sujet. Et il est rejoint par son ami Grégory Alldritt qui le soutient dans son clash.

C'est la bagarre entre Antoine Dupont et la Ligue Nationale de Rugby ! Avec un salary cap plafonné à 10,7M€ par équipe, la LNR bloque toute rémunération publicitaire qui transite par un sponsor du club. Une méthode dénoncée par le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, qui n'a pas hésité à clasher publiquement l'instance au sujet de de salary cap qu'il juge totalement injuste et inadapté au système actuel.

Dupont part au clash « Les règles nous empêchent aujourd’hui d’utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques comme je peux en avoir en dehors. Si un partenaire veut utiliser mon image et faire un contrat, ce contrat sera retoqué dans le salary cap », a lâché Antoine Dupont à ce sujet. Et la star du XV de France n'est pas seule dans son combat...