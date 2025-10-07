Antoine Dupont - UBB : Le coup légendaire !

Pierrick Levallet

Il y a quelques mois, Louis Bielle-Biarrey a surpris son monde pendant le Tournoi des VI Nations. Il a d’ailleurs remporté le Pat Marshall Award, succédant ainsi à Antoine Dupont qui était le dernier français à avoir pris ce titre. Et ce samedi, l’ailier de 22 ans a marqué l’histoire de l’UBB en devenant le meilleur marqueur du club bordelais.

Pendant le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, Louis Bielle-Biarrey a surpris son monde. L’ailier de 22 ans a d’ailleurs été récompensé par le Pat Marshall Award il y a quelques mois. Le joueur de l’UBB a ainsi succédé à Antoine Dupont, qui était le dernier lauréat français avant lui. Et comme si prendre la place de la star du Stade toulousain ne suffisait pas, Louis Bielle-Biarrey a marqué l’histoire de l’UBB ce samedi.

Louis Bielle-Biarrey, nouveau meilleur marqueur de l'histoire de l'UBB L’international français a fortement contribué à la victoire du club bordelais contre Lyon (32-20). Avec ses deux essais, Louis Bielle-Biarrey est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de l’UBB. Avec un total de 47 unités, LBB a dépassé l’Australien Blair Connor, le tout en seulement 77 rencontres. Du haut de ses 22 ans, Louis Bielle-Biarrey ne cesse d’impressionner son monde.