Antoine Dupont - UBB : Le coup légendaire !

Pendant le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, Louis Bielle-Biarrey a surpris son monde. L’ailier de 22 ans a d’ailleurs été récompensé par le Pat Marshall Award il y a quelques mois. Le joueur de l’UBB a ainsi succédé à Antoine Dupont, qui était le dernier lauréat français avant lui. Et comme si prendre la place de la star du Stade toulousain ne suffisait pas, Louis Bielle-Biarrey a marqué l’histoire de l’UBB ce samedi.
Louis Bielle-Biarrey, nouveau meilleur marqueur de l'histoire de l'UBB
L’international français a fortement contribué à la victoire du club bordelais contre Lyon (32-20). Avec ses deux essais, Louis Bielle-Biarrey est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de l’UBB. Avec un total de 47 unités, LBB a dépassé l’Australien Blair Connor, le tout en seulement 77 rencontres. Du haut de ses 22 ans, Louis Bielle-Biarrey ne cesse d’impressionner son monde.
«Un tournant dans l’histoire de l’UBB»
L’UBB s’est d’ailleurs montré ravi par ce coup historique signé par le coéquipier d’Antoine Dupont au XV de France. « Avec cette performance, Louis Bielle-Biarrey entre définitivement dans la légende du club, offrant aux supporters une soirée mémorable et marquant un tournant dans l’histoire de l’UBB » peut-on lire dans le communiqué publié par le club bordelais.