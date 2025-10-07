Rupture d’Antoine Dupont : Il craque après des menaces contre sa femme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Andrew Porter, le joueur de l'Irlande à l'origine de la rupture des ligaments croisés d'Antoine Dupont en mars dernier, s'est confié sans détour sur les nombreuses attaques qui ont suivi après cet incident. Dans son autobiographie, il déplore les menaces subies par sa femme et assure n’avoir jamais eu l’intention de blesser Dupont et de provoquer cette rupture.

En mars dernier, alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France dans un match en Irlande, Antoine Dupont était victime d'une rupture des ligaments croisés, la seconde de sa carrière. Un énorme coup dur pour le demi de mêlée du Stade Toulousain, qui reprendra la compétition en novembre prochain. Andrew Porter, qui était à l'origine de la blessure de Dupont avec son coéquipier irlandais Tadhg Beirne, avait été rapidement attaqué par Fabien Galthié au sujet de cette blessure de Dupont. Et dans son autobiographie, le pilier gauche international évoque les répercussions de toute cette affaire sur sa vie personnelle.

La femme de Porter menacée sur les réseaux « Lorsque le sélectionneur de l’équipe de France s’est plaint de l’incident, certains supporters français ont tourné leur attention vers Elaine (son épouse, N.D.L.R.). Les messages de menaces, emplis de commentaires injurieux et de malveillance générale, ont afflué, ce qui m’a mis en colère (…) Je déteste qu’on s’en prenne aux gens que j’aime. Elaine a quitté les réseaux sociaux pendant un moment après le match contre la France, après avoir reçu des messages désagréables concernant notre futur fils », confie Andrew Porter. La rupture d'Antoine Dupont a donc provoqué une vague de réactions négatives pour le joueur irlandais ainsi que pour son coéquipier, Tadhg Beirne.