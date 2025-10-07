Bagarre à l’UBB, deux gros joueurs concernés !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Samedi dernier contre Lyon, Louis Bielle-Biarrey est devenu le meilleur marqueur d'essais de l'histoire de l'UBB, un record qu'il va désormais tenter de conserver malgré la menace de son coéquipier Damian Penaud. Et l'ailier bordelais a d'ailleurs annoncé lundi soir que la bagarre était amorcée avec son partenaire pour ce statut...

Du haut de ses 22 ans seulement, Louis Bielle-Biarrey a fait fort samedi dernier à Chaban pour le match de Top 14 contre Lyon (32-20), puisqu'il est devenu à cette occasion, le meilleur marqueur d'essais de l'histoire de l'UBB, avec 47 essais en 77 matches disputés depuis le 8 janvier 2022, détrônant ainsi Blair Connor. Une juste récompense pour l'ailier du XV de France qui s'est imposé comme un élément moteur de l'UBB, mais Bielle-Biarrey est menacé par l'un de ses coéquipiers pour ce record...

Penaud le menace En effet, Damian Penaud lorgne également ce titre honorifique de meilleur buteur de l'histoire de l'UBB, et Bielle-Biarrey confirme d'ailleurs une bagarre engagée avec son partenaire : « Oui mais je sais que Damian (Penaud) n'est pas loin. Il ne faut pas que je me repose trop sur mes lauriers. Je suis très content, mais j'ai surtout eu la chance de jouer dans une équipe, que ce soit à Bordeaux ou avec l'équipe de France, avec qui on a marqué beaucoup d'essais et gagné des titres. C'est plus facile aussi de s'exprimer quand toute l'équipe va bien », a-t-il confié lundi soir après avoir été élu meilleur international français de la saison dernière lors de la Nuit du Rugby.