Antoine Dupont, c’est terminé : La grande annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après plusieurs mois de rééducation intense pour retrouver au plus vite son meilleur niveau, Antoine Dupont aperçoit enfin le bout du tunnel. Le demi de mêlée a repris l'entraînement collectif mardi pour la première fois depuis sa rupture des ligaments croisés en mars dernier, et le Stade Toulousain annonce la fin de tout le processus de soins pour Dupont.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France alors qu'il disputait un match du Tournoi des 6 Nations en Irlande, Antoine Dupont est en train d'apercevoir enfin le bout du tunnel. En effet, le demi de mêlée a enfin repris l'entraînement collectif avec le Stade Toulousain, et c'est d'ailleurs la fin de son suivi médical comme l'a indiqué une source du club rouge et noir dans les colonnes de La Dépêche du Midi.

« La période de soins est terminée » « La période de soins est terminée. Il entre désormais dans une période de reprise du rugby avec quelques ateliers », confie cette source du Stade Toulousain. Pour rappel, Fabien Galthié a lui annoncé ce mercredi qu'Antoine Dupont rejoindrait la XV de France du côté de Marcoussis en novembre, simplement dans le cadre de l'entraînement : « Il va s’entraîner avec nous dans les 42 + un. Il y aura d’ailleurs aussi Uini Atonio, même si lui ne s’entraînera pas. Ce sont des semaines de vacances : c’est vu avec les clubs », a indiqué le sélectionneur des Bleus.