Antoine Dupont file à Paris : C’est validé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il vient tout juste de reprendre l'entraînement collectif au Stade Toulousain après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont aperçoit enfin le bout du tunnel. Et Fabien Galthié annonce que le demi de mêlée sera d'ailleurs présent avec les Bleus en novembre du côté de Marcoussis, en région parisienne, seulement pour les séances d'entraînement.

Dès le mois de juillet dernier dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Antoine Dupont évoquait un retour à la compétition prévu pour le moins de novembre suite à sa rupture des ligaments croisés : « Ça fera huit mois d'arrêt fin novembre. Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable pour la blessure que j'ai subie. J'espère que tout se passera bien d'ici là. Les test-matchs de novembre avec le XV de France ? Je ne suis pas sûr que ça serait très intelligent de se presser, même si c'est toujours dur de manquer des échéances internationales. Il me reste encore quelques années de carrière, et des genoux, je n'en ai que deux, dont un qui est déjà bien abîmé. Il faut donc que j'en prenne soin », indiquait le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France.

Dupont à Marcoussis avec les Bleus Et Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, a indiqué ce mercredi dans les colonnes de Sud-Ouest qu'Antoine Dupont ferait partie du groupe d'entraînement du XV de France en novembre prochain dans le camp de base de Marcoussis, en région parisienne. Mais la star prendra uniquement part aux entraînements et non aux rencontres : « Il va s’entraîner avec nous dans les 42 + un. Il y aura d’ailleurs aussi Uini Atonio, même si lui ne s’entraînera pas. Ce sont des semaines de vacances : c’est vu avec les clubs », a confié Galthié.