Coup de gueule d’Antoine Dupont : Sa vie privée fait parler !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très remonté contre le salary-cap instauré par la Ligue Nationale de Rugby, Antoine Dupont n'a pas manqué de pousser un coup de gueule ces derniers jours à ce sujet. Fabien Galthié rebondit à ce sujet en donnant raison à son capitaine au XV de France, et évoque notamment la vie privée de Dupont pour appuyer son propos.

Antoine Dupont n'est absolument pas en accord avec le principe de salary-cap (limite à 10,7M€ par an aux clubs de Top 14) instauré par la Ligue Nationale de Rugby, et le capitaine du XV de France l'a fait savoir la semaine passée dans un entretien accordé à l'AFP : « Les règles du salary-cap nous empêchent d’utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. Aujourd’hui, la majorité des joueurs de l’équipe de France se sentent restreints par ce système. On nous demande de citer tous nos partenaires, même ceux qui ne sont pas liés au club. Ils veulent connaître à la limite tout notre patrimoine. On arrive dans une chasse aux sorcières où ils veulent démasquer les tricheurs, mais ça en devient ridicule », a indiqué Dupont.

« L'exposition dans leur vie privée... » La position d'Antoine Dupont est d'ailleurs défendue par Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, qui se livre à ce sujet dans les colonnes de Sud-Ouest : « Ce qu'il dit m'intéresse, ça mérite d'être repris. Je comprends les joueurs. Leur grande exposition tant sur le terrain que dans leur vie privée doit être prise en compte. La FFR, la Ligue et le syndicat des joueurs doivent harmoniser leur politique sur la notion de salaire et sur le salary-cap », indique Galthié.