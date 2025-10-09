Antoine Dupont : Scandale avec des menaces sur les réseaux sociaux !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, blessé notamment à cause du pilier irlandais Andrew Porter. Et ce dernier annonce que son épouse a ensuite reçu de nombreuses menaces et insultes sur les réseaux sociaux...

En mars dernier, alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont avait gravement blessé par l'Irlandais Andrew Porter. Résultat des courses : rupture des ligaments croisés du genou droit pour le demi de mêlée du Stade Toulousain, qui ne reprendra pas la compétition avant novembre. Et cette blessure a eu de graves conséquences sur la vie de couple de Porter, puisque son épouse a été menacée sur les réseaux sociaux.

« Des messages de menaces, des commentaires injurieux » Dans son autobiographie intitulée Le cœur sur la main : mon histoire de lutte et de courage, le pilier irlandais raconte : « Quand Antoine Dupont s’est blessé, Tadhg Beirne et moi-même avons été victimes de terribles insultes sur les réseaux sociaux. Lorsque le sélectionneur de l’équipe de France s’est plaint de l’incident, certains supporters français ont tourné leur attention vers Elaine. Les messages de menaces, emplis de commentaires injurieux et de malveillance générale, ont afflué, ce qui m’a mis en colère », confie Andrew Porter.