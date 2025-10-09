Antoine Dupont : Le divorce est réclamé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sept mois après sa terrible blessure, Antoine Dupont se rapproche de son grand retour à la compétition. Mais en Irlande, les joueurs à l'origine de la blessure du capitaine des Bleus sont toujours victimes d'insultes. Andrew Porter révèle même que sa femme a reçu des messages l'invitant à demander le divorce.

Le 8 mars dernier, lors du choc entre l'Irlande et la France, les deux prétendants à la victoire finale dans le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont s'est gravement blessé puisque il a subi une rupture des ligaments croisés du genou droit qui le tient éloigner des terrain depuis sept mois. Une blessure qui avait poussé Fabien Galthié à se plaindre des joueurs fautifs après le match. « Nos joueurs ne sont pas revenus sur la pelouse (Pierre-Louis Barassi avait également été blessé, NDLR). On veut protéger nos joueurs, il y a des moyens, des règles. Il faut que la commission étudie les gestes qui sont répréhensibles ou pas », confiait le sélectionneur du XV de France.

Andrew Porter insulté après avoir blessé Antoine Dupont Andrew Porter, le pilier irlandais, était particulièrement concerné puisque c'est lui qui est à l'origine de la blessure d'Antoine Dupont. Dans son autobiographie intitulée "Le cœur sur la main : mon histoire de lutte et de courage", Andrew Porter est revenu sur cet incident et les insultes qu'il a subies. « Quand Antoine Dupont s’est blessé, Tadhg Beirne (son coéquipier) et moi-même avons été victimes de terribles insultes sur les réseaux sociaux. Lorsque le sélectionneur de l’équipe de France s’est plaint de l’incident, certains supporters français ont tourné leur attention vers Elaine (son épouse) », explique-t-il dans son livre avant de poursuivre.