Antoine Dupont : Insultes confirmées avec Fabien Galthié !

Sept mois après sa rupture des ligaments croisés contre l'Irlande, Antoine Dupont devrait très prochainement reprendre la compétition. Néanmoins, le joueur à l'origine de sa blessure révèle qu'il continue de subir des insultes. Andrew Porter assure effectivement que les propos de Fabien Galthié après le match lui ont porté préjudice.

Dans quelques semaines, Antoine Dupont devrait reprendre la compétition. Il y a tout juste sept mois, le capitaine du XV de France était victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du choc en Irlande pour le compte du Tournoi des VI Nations. Le pilier Andrew Porter est à l'origine de cette blessure, et à l'issue du match, Fabien Galthié avait pointé du doigt cette action : « Nos joueurs ne sont pas revenus sur la pelouse (Pierre-Louis Barassi avait également été blessé, NDLR). On veut protéger nos joueurs, il y a des moyens, des règles. Il faut que la commission étudie les gestes qui sont répréhensibles ou pas ».

Andrew Porter raconte les insultes subies après Irlande-France Dans son autobiographie intitulée "Le cœur sur la main : mon histoire de lutte et de courage", Andrew Porter a d'ailleurs révélé avoir été insulté à la suite des propos de Fabien Galthié. « Lorsque le sélectionneur de l’équipe de France s’est plaint de l’incident, certains supporters français ont tourné leur attention vers Elaine (son épouse). Les messages de menaces, emplis de commentaires injurieux et de malveillance générale, ont afflué, ce qui m’a mis en colère », raconte-t-il avant de poursuivre.