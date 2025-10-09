Antoine Dupont trop bling-bling : Le craquage !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De par son étiquette de meilleur joueur français du moment, voire de l'histoire, Antoine Dupont n'est plus considéré comme un simple rugbyman mais comme un people à part entière. Une évolution qui suscite de nombreuses critiques chez ses fans de la première heure, mais Max Guazzini ne comprend pas ces attaques envers Dupont et craque à ce sujet.

C'est un fait, Antoine Dupont est devenu bien plus qu'un simple joueur du Stade Toulousain et du XV de France, mais bien un people à part entière. Le demi de mêlée a signé des partenariats de luxe, s'est mis en couple avec une ancienne Miss France (Iris Mittenaere)... Une évolution qui lui est d'ailleurs beaucoup reprochée. En effet, certains fans de rugby estiment que Dupont est devenu beaucoup trop bling-bling, et Max Guazzini s'est emporté à ce sujet dans les colonnes du Midi Olympique.

« C’est quoi le problème ? » « Je ne vois vraiment pas où est le problème. Antoine Dupont est libre de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, pour dire qu’on le voit trop dans les magazines, qu’il ne pense pas assez au rugby. Et alors ? C’est quoi le problème ? », lâche l'ancien président emblématique du Stade Français.