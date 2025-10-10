Bagarre pour Antoine Dupont, l’annonce inattendue !

Axel Cornic

Considéré comme le meilleur joueur français, Antoine Dupont s’est fait le porte-parole de tout le Top 14 récemment. Le capitaine du XV de France ainsi que du Stade Toulousain s’est attaqué au salary-cap, en réclamant un changement. Et il n’est pas le seul à avoir cet avis, puisqu’après Grégory Alldritt un autre international a pris la parole.

Toujours absent à cause de sa blessure au genou, Antoine Dupont a tout de même lâché une petite bombe récemment. La star française a en effet ouvertement critiqué le salary-cap mis en place en Top 14 par la Ligue nationale de rugby, ce qui n’a pas manqué de faire parler.

« C'est important qu’on soutienne Antoine parce qu'on pense la même chose » C’est le cas ce vendredi, avec Mattieu Jalibert qui a apporté son soutien à son capitaine avec le XV de France. « Je suis totalement d'accord avec sa sortie. C'est important que, nous les joueurs, on soutienne Antoine parce qu'on pense la même chose (...) Le salary-cap est parfois bloquant et injuste pour certaines situations individuelles. Il va à l'encontre de la vraie valeur des joueurs » a expliqué l’ouvreur de l’UBB, dans un entretien accordé à L’Equipe.