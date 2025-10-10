Un entraîneur de rugby au PSG : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, Luis Enrique a décidé de suivre une partie des matches de son équipe depuis la tribune du Parc des Princes. Un choix qui lui permet d'avoir une vue plus précise sur le plan tactique. Et l'entraîneur du PSG s'est bien inspiré du rugby comme le souligne Zoumana Camara.

Luis Enrique fait encore parler de lui. Depuis le début de saison, l'entraîneur du PSG a en effet pris l'habitude de suivre la première période des matches au Parc des Princes depuis les tribunes. Luis Enrique a expliqué que cela lui permettait d'avoir une vue d'ensemble plus globale ce qui n'est pas sans rappeler les entraîneurs de rugby comme le souligne Zoumana Camara, ancien du PSG et désormais coach de Montpellier.

Luis Enrique s'inspire du rugby « Il s’est inspiré de ce que l’on peut voir dans le rugby. Quand on est en haut, on a de suite une vision différente. Aujourd’hui, c’est difficile de regarder un match, de l’analyser, quand il est filmé normalement pour un plan télévision. On a besoin d’un plan plus large pour une certaine analyse. Luis Enrique a envie d’innover, il a envie de changer les choses et je trouve cela intéressant », confie-t-il en conférence de presse, avant d'évoquer son cas personnel.