PSG - Transfert à 55M€ : La grosse erreur de Luis Enrique ?

Arrivé cet été en provenance du LOSC dans le cadre d’un transfert estimé à 55M€ bonus compris, Lucas Chevalier est un choix de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG voulait un profil différent de celui de Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City, mais pour le moment, Jérôme Alonzo estime que les Parisiens ont « perdu au change ».
« C’est un très bon gardien, mais il n’est pas chapeau 1 »
« Il y a aussi la perception qu’on a de ce que va être Lucas Chevalier au PSG. Si on parle de chapeaux par exemple, est-ce qu’on met Chevalier dans le chapeau 1 avec Donnarumma, Neuer, Courtois ou Maignan ? Je trouve que c’est un très bon gardien, mais il n’est pas chapeau 1. Tu remplaces peut-être le meilleur gardien du monde, dans une des meilleures équipes du monde, et on dit: “Il faut que tu fasses mieux mais un peu différemment”. Donc c’est compliqué la perception qu’on a des matchs de Lucas Chevalier », a déclaré l’ancien gardien du PSG (2001-2008) dans Rothen s’enflamme sur RMC.
« En qualité, Paris a perdu au change »
Si Lucas Chevalier est encore jeune et qu’il faut lui laisser du temps, Jérôme Alonzo estime que le club de la capitale a perdu en qualité en remplaçant Gianluigi Donnarumma : « Pour moi, c’est un gardien qui est aujourd’hui moins fort que Donnarumma. Donc on ne peut pas s’attendre à ce qu’il fasse plus d’exploits que Donnarumma, qui était depuis six mois le meilleur gardien au monde. En qualité, Paris a perdu au change. Mais pour l’avenir, peut-être que Paris va être gagnant. »