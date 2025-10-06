Transfert : Alerte au PSG, le coup de pression en direct !

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a remplacé Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Alors que les débuts du portier français à Paris sont un peu compliqués, Walid Acherchour, journaliste de RMC Sport, l'a mis en garde ce dimanche soir dans l'émission l'After Foot.
En négociations pendant de longues semaines avec Gianluigi Donnarumma, la direction du PSG n'a pas réussi à trouver un accord avec lui pour qu'il rempile. Par conséquent, le club de la capitale a acté son départ, avant de le remplacer par Lucas Chevalier.
Lucas Chevalier est un peu en difficulté au PSG
Alors que Gianluigi Donnarumma a signé à Manchester City, Lucas Chevalier est l'actuel gardien numéro 1 du PSG. Toutefois, le gardien français peine à évoluer à son meilleur niveau depuis sa signature à Paris.
«Il va falloir qu’il comprenne qu’il est au PSG»
Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Walid Acherchour s'est prononcé sur les difficultés de Lucas Chevalier lors de ses débuts au PSG. D'après le journaliste de RMC Sport, le gardien de 23 ans doit très vite se ressaisir. « Lucas Chevalier ? Attention à la jurisprudence. [...] Il va falloir qu’il comprenne qu’il est au PSG », a pesté Walid Acherchour. Reste à savoir si Lucas Chevalier va retrouver de sa superbe dès la fin de la trêve internationale.