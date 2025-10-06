Transfert : Alerte au PSG, le coup de pression en direct !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a remplacé Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Alors que les débuts du portier français à Paris sont un peu compliqués, Walid Acherchour, journaliste de RMC Sport, l'a mis en garde ce dimanche soir dans l'émission l'After Foot.

En négociations pendant de longues semaines avec Gianluigi Donnarumma, la direction du PSG n'a pas réussi à trouver un accord avec lui pour qu'il rempile. Par conséquent, le club de la capitale a acté son départ, avant de le remplacer par Lucas Chevalier.

Lucas Chevalier est un peu en difficulté au PSG Alors que Gianluigi Donnarumma a signé à Manchester City, Lucas Chevalier est l'actuel gardien numéro 1 du PSG. Toutefois, le gardien français peine à évoluer à son meilleur niveau depuis sa signature à Paris.