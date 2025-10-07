Transfert historique, «c’était fou» au PSG !

En 2017, le PSG a fait de Neymar le joueur le plus cher de l'histoire du football. Souhaitant s'inviter à la table des plus grands, le club de la capitale n'a pas hésité à débourser 222M€ pour arracher le Brésilien au FC Barcelone. Un transfert retentissant auquel à pu assister Julian Draxler, alors au PSG à cette époque. De quoi faire halluciner l'Allemand.
Le mercato estival 2017 du PSG restera un moment dans les annales. En effet, coup sur coup, le club de la capitale s'est offert Neymar puis Kylian Mbappé. Le transfert du Brésilien est d'ailleurs toujours aujourd'hui historique puisqu'il est devenu le joueur le plus cher. Acheté pour 222M€ au FC Barcelone, Neymar a ainsi rejoint le PSG, où il sera resté jusqu'en 2023.
« C’était quelque chose d’unique »
Julian Draxler était d'ailleurs au PSG quand Neymar est arrivé. Marqué par ce qu'il a vu du Brésilien, le milieu offensif allemand a raconté lors d'un entretien accordé à QSL Chats : « Le meilleur joueur avec qui j’ai joué ? Je choisis toujours Messi, parce que pour moi c’est le meilleur joueur de tous les temps. Mais je dois aussi dire que lorsque Neymar a rejoint le PSG en 2017, c’était quelque chose d’unique. C’était fou ».
« Je n'ai jamais vu ça dans ma vie »
A propos de ce transfert complètement fou de Neymar au PSG en 2017, Julian Draxler avait déjà expliqué récemment : « Quand Neymar a débarqué… Je n’ai jamais vu ça dans ma vie, c’était incroyable ! Et c’est aussi pour cette raison que je suis resté le plus longtemps possible ».