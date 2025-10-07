Transfert historique, «c’était fou» au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, le PSG a fait de Neymar le joueur le plus cher de l'histoire du football. Souhaitant s'inviter à la table des plus grands, le club de la capitale n'a pas hésité à débourser 222M€ pour arracher le Brésilien au FC Barcelone. Un transfert retentissant auquel à pu assister Julian Draxler, alors au PSG à cette époque. De quoi faire halluciner l'Allemand.

Le mercato estival 2017 du PSG restera un moment dans les annales. En effet, coup sur coup, le club de la capitale s'est offert Neymar puis Kylian Mbappé. Le transfert du Brésilien est d'ailleurs toujours aujourd'hui historique puisqu'il est devenu le joueur le plus cher. Acheté pour 222M€ au FC Barcelone, Neymar a ainsi rejoint le PSG, où il sera resté jusqu'en 2023.

« C’était quelque chose d’unique » Julian Draxler était d'ailleurs au PSG quand Neymar est arrivé. Marqué par ce qu'il a vu du Brésilien, le milieu offensif allemand a raconté lors d'un entretien accordé à QSL Chats : « Le meilleur joueur avec qui j’ai joué ? Je choisis toujours Messi, parce que pour moi c’est le meilleur joueur de tous les temps. Mais je dois aussi dire que lorsque Neymar a rejoint le PSG en 2017, c’était quelque chose d’unique. C’était fou ».