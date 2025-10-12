Un «phénomène» annoncé à l’UBB, il hallucine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, le choc de Top 14 entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles se disputera sans Louis Bielle-Barrey. Le jeune Français sera mis au repos pour la rencontre, lui qui a disputé l'intégralité des cinq premières rencontres. Une occasion pour Toulouse d'aller chercher une nouvelle victoire sans un joueur qui impressionne depuis des mois.

A seulement 22 ans, Louis Bielle-Barrey a déjà marqué les esprits du côté de l'UBB ou en Equipe de France. L'ailier sera absent du duel très attendu face à Toulouse dimanche, une nouvelle qui arrange plutôt bien les Toulousains. Matthis Lebel, qui joue au même poste chez les champions de France, a loué ses belles qualités.

« Lui, c'est un phénomène » Jeune pépite bordelaise, Louis Bielle-Barrey marque les esprits partout où il passe. Matthis Lebel en sait quelque chose. « Lui, c'est un phénomène. Plus le temps passe, plus il est impressionnant. J'ai eu la chance d'être encore autour de l'équipe de France quand il est arrivé, et j'ai vu tout de suite qu'il avait un truc en plus. Déjà, il va plus vite que tout le monde. Quand t'es ailier, en général, tu vas vite, surtout à ce niveau » confie-t-il à L'Equipe avant le choc, où l'ailier de 22 ans ne sera présent.