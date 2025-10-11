Mourad Boudjellal recalé, le transfert avec Antoine Dupont impossible à refuser !

Axel Cornic

Lors de son passage à Toulon, Mourad Boudjellal a fait du club une véritable armada, avec les plus grandes stars de la planète rugby. Mais pas tous ont cédé aux sirènes du RCT et c’est le cas de Sofiane Guitoune, qui a raconté dans les colonnes de L’Equipe comment il avait éconduit les avances du président toulonnais.

Véritable institution dans l’histoire du rugby français, le RCT est rené de ses cendres avec Mourad Boudjellal. Il a même fait mieux que ce auquel on pouvait s’attendre avec notamment trois Coupes d’Europe consécutives entre 2013 et 2015. Tout ça sans parler des nombreuses stars attirées sur la Rade, de Jonny Wilkinson à Matt Giteau, en passant par Bakkies Botha ou encore Sonny Bill Williams.

« J'ai déjeuné avec Boudjellal et on avait sympathisé » Il y en a certains qui ont su résister et c’est le cas de Sofiane Guitoune, qui aurait refusé le RCT par deux fois. « À plusieurs reprises, j'aurais pu aller à Toulon. D'abord quand je suis parti à Perpignan, puis quand j'ai quitté Bordeaux. J'ai déjeuné avec Mourad Boudjellal (l'ancien président) et on avait sympathisé. J'adore le personnage et l'homme. Mais ça ne s'était pas fait » a expliqué l’ancien international français.