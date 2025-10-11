Catastrophe sans Antoine Dupont, le coup de gueule !

Axel Cornic

Blessé depuis mars dernier, Antoine Dupont n’a toujours pas fait son retour sur les terrains. Et il semble beaucoup manquer au Stade Toulousain, qui ne réalise pas un grand début de saison en Top 14, avec déjà deux défaites au compteur en seulement cinq journées.

Après un troisième Bouclier de Brennus consécutif, on pensait le Stade Toulousain intouchable. On est donc tombés de haut en ce début de saison lorsqu’on a vu les hommes d’Ugo Mola chuter à deux reprises, dont notamment une très large défaite contre Bayonne lors de la dernière journée de Top 14 (40-26).

Faux départ pour Toulouse Evidemment, tous les regards se sont rapidement tournés vers Antoine Dupont, dont l’absence semble commencer à peser sur le Stade Toulousain. Mais au sein des Champions de France, on ne semble pas vouloir s’alarmer. « Le début de saison n’est pas parfait, c’est sûr, mais il n’est pas catastrophique non plus. On a deux victoires avec le bonus offensif à domicile, on a une victoire à l’extérieur » a expliqué Anthony Jelonch, en conférence de presse.