«Trop cher pour nous» : Il tire un trait sur Antoine Dupont !

TF1 renforce sa présence dans le monde du rugby en France en acquérant les droits de la Coupe du monde 2027 et de la Coupe des nations en 2026 et 2028. France Télévisions est en revanche parvenu à conserver la diffusion du Tournoi des Six Nations, jugé trop coûteux par Rodolphe Belmer, patron de la Une.

Pour regarder les rencontres du XV de France à la télévision dans les prochaines années, il faudra se brancher sur TF1. Ce vendredi, la Une a annoncé l’acquisition des droits de diffusion de la Coupe du monde de rugby 2027, mais aussi de la nouvelle Coupe des nations en 2026 et 2028 et des test-matches de l'été 2027 et de l'automne 2029. De son côté, France Télévisions résiste avec le Tournoi des Six Nations que le groupe est assuré de conserver jusqu’en 2029 au minimum.

« Il y a un vrai attachement des Français pour leur équipe nationale de rugby » Interrogé par L’Équipe, Rodolphe Belmer, PDG du groupe TF1, a justifié ce positionnement sur le rugby : « Nous constatons que le rugby monte en puissance très fortement dans le pays. Les audiences des matches d'automne (que TF1 a diffusé en 2024 et 2025) étaient très importantes, équivalentes ou supérieures à celles du foot. Il y a un vrai attachement des Français pour leur équipe nationale de rugby et un vrai potentiel pour ce sport à s'élargir au-delà de son bassin de clientèle naturel pour en faire un grand sport d'intérêt pour tous les Français. »