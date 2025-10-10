Antoine Dupont - XV de France : Clash confirmé à cause du salaire

Axel Cornic

Dans un long entretien accordé à L’Equipe ce jeudi, Matthieu Jalibert a apporté son soutien à Antoine Dupont, son coéquipier du XV de France. Ce dernier, a récemment attaqué le système de salary-cap mis en place par la Ligue nationale de rugby en Top 14, expliquant que cela pénalisait les joueurs.

Décidément, Antoine Dupont ne fait pas que faire bouger les choses sur un terrain. Toujours absent depuis sa blessure au genou en mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans a récemment pris la parole pour s’insurger contre le salary-cap. Et cela semble avoir délié quelques langues...

« Nous sommes plusieurs à penser la même chose et à le soutenir dans sa démarche » Seulement quelques jours après la sortie de Dupont, c'est Grégory Alldritt qui s’est exprimé sur le salary-cap, assurant être sur la même ligne que son capitaine avec le XV de France. La liste des soutiens s’allonge, puisque ce jeudi c’est Matthieu Jalibert qui a pris la parole. « Oui, nous sommes plusieurs à penser la même chose et à le soutenir dans sa démarche » a assuré l’ouvreur de l’UBB, à L’Equipe.