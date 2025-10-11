«Ce n’est pas négociable» : Le coup de pression de Christophe Urios !

Entraîneur de l'ASM Clermont, Christophe Urios a vu son équipe avoir du mal en ce début de saison. Le club ne pointe qu'à la 12ème place du Top 14 avant le choc contre Toulon ce week-end. Un match qu'il faudra aborder avec les bonnes intentions comme à l'image du week-end dernier face à Montauban. Christophe Urios a prévenu ses joueurs.
Dans cette saison de Top 14 déjà serrée, l'ASM Clermont a l'occasion de revenir au classement en affrontant Toulon, 3ème, ce samedi. Tout n'a pas été parfait depuis le début de la saison et Christophe Urios l'a déjà fait savoir. Il a donc confié les objectifs de l'équipe à ses joueurs pour la rencontre. Ses hommes sont prévenus.
Clermont doit se montrer
Facile vainqueur de Montauban le week-end dernier (84-31), l'ASM Clermont a relevé la tête après son échec face au Racing 92. Une rencontre qui n'a pas plu du tout à Christophe Urios en termes d'attitude. « Je n’avais pas aimé la mentalité du Racing et il devait y avoir un avant et un après Montauban. Je voulais que l’on ait notre énergie et l’identité de jeu que nous faisons depuis le début de saison, là il faut être dans la continuité. Si on a laissé une trace, la semaine dernière, il faut maintenant mettre notre empreinte. Est-ce que ce que nous avons mis en place face à Montauban va nous permettre d’être dans la continuité face à Montauban ? C’est ce que j’ai hâte de voir. Ce n’est pas que le résultat, ce qui m’importe le plus c’est l’énergie, l’intensité et l’identité : ça ce n’est pas négociable » explique-t-il en conférence de presse à la veille du choc contre Toulon.
Un gros combat à venir
Avec 2 victoires pour 3 défaites, Clermont réalise un début de saison assez mitigé et Christophe Urios attend beaucoup de ses joueurs. Le manager en poste depuis 2023 s'attend à une belle bataille face à un adversaire féroce. « On sait que Toulon est une équipe très difficile à manœuvrer à l’extérieur qui a gagné à Montpellier et aurait pu le faire à Bayonne. Ils sont costauds, ne prennent pas beaucoup de risques avec un super état d’esprit, qui travaille bien … mais nous aussi. Nous sommes attendus, j’ai envie que l’on montre des choses autant en attaque qu’en défense. On doit avoir l’envie de ne pas prendre de points : d’avoir cette mentalité-là. Nous avons l’habitude d’affronter cette équipe et c’est toujours serré. Cela devrait à nouveau être le cas durant 80 minutes » poursuit-il.