«Ce n’est pas négociable» : Le coup de pression de Christophe Urios !

Entraîneur de l'ASM Clermont, Christophe Urios a vu son équipe avoir du mal en ce début de saison. Le club ne pointe qu'à la 12ème place du Top 14 avant le choc contre Toulon ce week-end. Un match qu'il faudra aborder avec les bonnes intentions comme à l'image du week-end dernier face à Montauban. Christophe Urios a prévenu ses joueurs.

Dans cette saison de Top 14 déjà serrée, l'ASM Clermont a l'occasion de revenir au classement en affrontant Toulon, 3ème, ce samedi. Tout n'a pas été parfait depuis le début de la saison et Christophe Urios l'a déjà fait savoir. Il a donc confié les objectifs de l'équipe à ses joueurs pour la rencontre. Ses hommes sont prévenus.

Clermont doit se montrer Facile vainqueur de Montauban le week-end dernier (84-31), l'ASM Clermont a relevé la tête après son échec face au Racing 92. Une rencontre qui n'a pas plu du tout à Christophe Urios en termes d'attitude. « Je n’avais pas aimé la mentalité du Racing et il devait y avoir un avant et un après Montauban. Je voulais que l’on ait notre énergie et l’identité de jeu que nous faisons depuis le début de saison, là il faut être dans la continuité. Si on a laissé une trace, la semaine dernière, il faut maintenant mettre notre empreinte. Est-ce que ce que nous avons mis en place face à Montauban va nous permettre d’être dans la continuité face à Montauban ? C’est ce que j’ai hâte de voir. Ce n’est pas que le résultat, ce qui m’importe le plus c’est l’énergie, l’intensité et l’identité : ça ce n’est pas négociable » explique-t-il en conférence de presse à la veille du choc contre Toulon.