Antoine Dupont - Transfert à l’étranger : L’annonce fait trembler Toulouse !

Axel Cornic

Depuis quelques années, le Top 14 s’est clairement affirmé comme le meilleur Championnat national de la planète rugby, dépassant notamment ses voisins européens. Les plus grandes stars étrangères viennent donc en France, mais dans ce contexte, certains s’imaginent encore que des joueurs comme Antoine Dupont pourraient un jour faire leurs valises.

Quand on est au Stade Toulousain, on change rarement. Star mondial et considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire à son poste, Antoine Dupont est au centre du projet des Haut-garonnais. Cela pourrait d’ailleurs se traduire par une prolongation de contrat, lui qui est actuellement lié à Toulouse jusqu’en 2027.

Antoine Dupont en Angleterre ? Ailleurs, les tentations ne manquent pas pourtant. C’est notamment le cas avec la Rebel League ou plus communément appelée R360, le nouveau projet qui aimerait s’inspirer de ce qui a pu se voir avec la Super League, au football. Grace à des solides investisseurs, les promoteurs de cette compétition aimeraient convaincre les plus grands noms de la planète rugby et Dupont serait une prise de luxe. Plusieurs sources ont toutefois assuré dans son entourage, que cette option n’était pas étudiée par le demi de mêlée.