Transfert à l’UBB : Il règle ses comptes !

Axel Cornic

A 36 ans et alors qu’il vient de rechausser les crampons pour jouer en fédérale 1, Sofiane Guitoune a décidé de se confier dans un long entretien accordé à L’Equipe. Le quadruple Champion de France revient sur les moments marquants, notamment sur son passage à l’Union Bordeaux-Bègles, juste avant de signer au Stade Toulousain.

Parfois, une carrière ne tient pas à grands choses. Ce n’est pas Sofiane Guitoune qui dira le contraire, puisque sa carrière n’a pas vraiment été linéaire. Et si tout le monde se souvient de ses dernières années brillantes au Stade Toulousain, il ne faut pas oublier ce qui a pu se passer avant.

« La fin avec l'UBB s'était très mal passée alors que je pense avoir été réglo » Souvent handicapé par des blessures, le trois-quart centre a su se relancer à chaque fois et c’est notamment le cas lors de son départ de l’UBB, qui ne s’est pas passé comme il l’aurait voulu. « Ma plus grande déception ? La fin avec l'UBB s'était très mal passée alors que je pense avoir été réglo. Le président Laurent Marti me courait après pour que je signe. Perpignan descend et j'y vais (en 2014) » a expliqué Sofiane Guitoune, dans L’Equipe.