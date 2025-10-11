Il balance tout sur les fêtes complètement folles avec Antoine Dupont !

Axel Cornic

Le rugby est souvent lié au milieu de la fête et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on a souvent eu l’occasion de la faire au Stade Toulousain. Depuis des années, le club d’Antoine Dupont collectionne les titres à l’international comme en France, avec notamment un 24e Bouclier de Brennus remporté la saison dernière.

Souvent considéré comme le Real Madrid du rugby, le Stade Toulousain domine le rugby français depuis trois ans. Et même sans Antoine Dupont ou encore d’autres cadres comme Ange Capuozzo et Peato Mauvaka, ils ont réussi à remporter un nouveau Bouclier de Brennus face à l’UBB.

« Ma plus grosse bringue ? Après le premier titre de champion avec Toulouse en 2019 » Et chaque victoire est souvent accompagnée d’une très longue fête, comme l’a récemment confié Sofiane Guitoune dans un entretien accordé à L’Equipe. « Ma plus grosse bringue ? Après le premier titre de champion avec Toulouse en 2019. Toute la semaine, on n'avait pas dormi. Je rentrais pour me doucher à la maison et je repartais direct » a expliqué le trois-quart centre, qui a quitté le Stade Toulousain en 2024.