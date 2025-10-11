Il balance tout sur les fêtes complètement folles avec Antoine Dupont !

Le rugby est souvent lié au milieu de la fête et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on a souvent eu l’occasion de la faire au Stade Toulousain. Depuis des années, le club d’Antoine Dupont collectionne les titres à l’international comme en France, avec notamment un 24e Bouclier de Brennus remporté la saison dernière.
Souvent considéré comme le Real Madrid du rugby, le Stade Toulousain domine le rugby français depuis trois ans. Et même sans Antoine Dupont ou encore d’autres cadres comme Ange Capuozzo et Peato Mauvaka, ils ont réussi à remporter un nouveau Bouclier de Brennus face à l’UBB.
« Ma plus grosse bringue ? Après le premier titre de champion avec Toulouse en 2019 »
Et chaque victoire est souvent accompagnée d’une très longue fête, comme l’a récemment confié Sofiane Guitoune dans un entretien accordé à L’Equipe. « Ma plus grosse bringue ? Après le premier titre de champion avec Toulouse en 2019. Toute la semaine, on n'avait pas dormi. Je rentrais pour me doucher à la maison et je repartais direct » a expliqué le trois-quart centre, qui a quitté le Stade Toulousain en 2024.
« Pour le doublé, j'avais pris une belle timbale jusqu'à 5 heures du matin »
Mais le doublé Top 14-Champions Cup, semble avoir fait beaucoup plus fort ! « J'avais pris une belle timbale jusqu'à 5 heures du matin et ça suffisait » s’est remémoré Sofiane Guitoune. « Le matin, tout le monde m'appelait mais je ne décrochais pas car je savais très bien ce qu'ils voulaient. Finalement, c'est le président (Didier Lacroix) qui est venu me chercher à la maison. J'étais dans mon lit en gueule de bois ».