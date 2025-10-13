Christophe Urios : Fiasco historique, «on n’en a rien à f*utre !»

Axel Cornic

Alors que certains voyaient en Clermont le trouble-fête parfait de ce début de saison, les hommes de Christophe Urios ont finalement enregistré trois défaites lors des cinq premières journées de Top 14. Mais la machine semble enfin lancée, avec deux victoires consécutives dont une ce samedi, face au RCT (27-10).

Ce n’était pas vraiment le début de saison dont rêvait Christophe Urios. Très satisfait de l’intersaison, le manager de l’ASM Clermont Auvergne affichait des grandes ambitions après avoir accroché les phases finales l’année dernière. Mais rien n’est allé comme prévu, avec des défaites qui ont beaucoup fait parler.

« Franchement on n’en a rien à foutre de ce qui se dit » Les nombreux commentaires autour de Clermont ne semblent pas du tout avoir été appréciés par Thomas Ceyte, qui l’a fait savoir aux journalistes présents en conférence de presse, ce samedi. « Nous, on n’en a un petit peu rien à foutre de ce que vous dites, sans manquer de respect. Quand j’entends qu’on fait le plus mauvais début de championnat de l’histoire de l’ASM et tout, franchement on n’en a rien à foutre de ce qui se dit » a déclaré le deuxième-ligne de Clermont.