Christophe Urios : Le coup de gueule inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré une belle victoire contre Toulon (27-10), Christophe Urios n'a pas manqué de critiqué la façon dont ses joueurs ont géré une partie de la rencontre. Compte tenu de la physionomie du match, le coach de Clermont espérait repartir avec le bonus offensif.

Auteur d'un début de saison encourageant, Clermont a surfé sur sa dynamique pour dominer Toulon samedi soir (27-10). Et pourtant, Christophe Urios n'était pas totalement convaincu à l'issue du match. Il reproche notamment à ses joueurs une fin de match un peu plus brouillonne qui les prive notamment du bonus offensif.

Urios déçu malgré la victoire « Je suis évidemment content du résultat, de la façon dont on a abordé le match. Je trouve que la première période est très bonne, j'ai moins aimé la seconde, où on a eu moins de maîtrise, on est indisciplinés et on manque le coche à quinze contre treize (en début de deuxième période après les cartons jaunes contre Patrick Tuifua, 42e, et Melvyn Jaminet, 46e). On doit tuer le match et assurer le bonus offensif à ce moment-là », a-t-il confié en conférence de presse, avant de poursuivre.