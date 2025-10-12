Le «phénomène français» qui fait trembler Antoine Dupont !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Souvent critiqué ces dernières semaines pour la façon dont il gérait sa convalescence, Antoine Dupont a été victime d'un «Dupont-bashing» comme l'a récemment déploré Ugo Mola. Un phénomène très français comme le déplore un journaliste britannique.

Interrogé sur les critiques concernant la convalescence d'Antoine Dupont il y a quelques semaines, Ugo Mola n'hésitait pas à déplorer un bashing contre son capitaine. « Les jours où il n’est pas sur les réseaux sociaux, il s’entraîne et on ne le filme pas. Il ne faut pas tomber dans le piège du ‘Dupont-bashing’ qu’on voit en ce moment », confiait l'entraîneur du Stade Toulousain. Une situation qui étonne de l'autre côté de La Manche au point que l'écrivain britannique Gavin Mortimer estime qu'il s'agit d'un phénomène bien français.

«C’est idiot de critiquer Dupont» « C’est idiot de critiquer Dupont, un joueur qui a tant donné à son club et à son pays ces dix dernières années. Le rugby compte peu de véritables superstars, des joueurs qu’on reconnaîtrait en se promenant dans les rues de Paris, Londres ou Sydney. Ceux-là méritent d’être chéris, car ils contribueront à l’essor du rugby dans un marché sportif de plus en plus concurrentiel », écrit-il dans une chronique pour Rugby Pass, avant de poursuivre.