Le «phénomène français» qui fait trembler Antoine Dupont !

Souvent critiqué ces dernières semaines pour la façon dont il gérait sa convalescence, Antoine Dupont a été victime d'un «Dupont-bashing» comme l'a récemment déploré Ugo Mola. Un phénomène très français comme le déplore un journaliste britannique.
Interrogé sur les critiques concernant la convalescence d'Antoine Dupont il y a quelques semaines, Ugo Mola n'hésitait pas à déplorer un bashing contre son capitaine. « Les jours où il n’est pas sur les réseaux sociaux, il s’entraîne et on ne le filme pas. Il ne faut pas tomber dans le piège du ‘Dupont-bashing’ qu’on voit en ce moment », confiait l'entraîneur du Stade Toulousain. Une situation qui étonne de l'autre côté de La Manche au point que l'écrivain britannique Gavin Mortimer estime qu'il s'agit d'un phénomène bien français.
«C’est idiot de critiquer Dupont»
« C’est idiot de critiquer Dupont, un joueur qui a tant donné à son club et à son pays ces dix dernières années. Le rugby compte peu de véritables superstars, des joueurs qu’on reconnaîtrait en se promenant dans les rues de Paris, Londres ou Sydney. Ceux-là méritent d’être chéris, car ils contribueront à l’essor du rugby dans un marché sportif de plus en plus concurrentiel », écrit-il dans une chronique pour Rugby Pass, avant de poursuivre.
«Le "Dupont-bashing" est un phénomène français»
« Le ‘Dupont-bashing’ est un phénomène français, et la preuve que ce n’est pas seulement dans le monde anglophone que les tristes personnes aiment couper les grands coquelicots. En Grande-Bretagne, on l’adore, à tel point qu’une récente photo de Dupont s’entraînant dans une salle de sport de Los Angeles sous un logo Red Bull géant a suscité un vif intérêt », ajoute Gavin Mortimer.