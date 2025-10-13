Transfert à l’UBB : Décision radicale avec son salaire !

Axel Cornic

Révélation à l’Union Bordeaux-Bègles, Cameron Woki avait surpris tout le monde en 2022 lorsqu'il a décidé de quitter le club pour tenter l’aventure au Racing 92. Mais trois ans après, voilà l’international français de retour, avec l’un des transferts phare de l’intersaison en Top 14.

A l’époque, ça avait fait beaucoup de bruit. Alors que la presse évoquait des clashs avec Christophe Urios, qui était le manager de l’UBB, l’un des joueurs majeurs de l’effectif décidait de quitter le club. Il s’agit de Cameron Woki, dont la signature au Racing 92 en a surpris plus d’un.

Woki revient à Bordeaux Toutefois, rien n’est allé comme prévu chez les Ciel et Blanc, avec notamment une dernière saison catastrophique. Ainsi, Woki a décidé de revenir à ses premiers amours et a quitté le Racing 92, pour revenir à l’UBB. Et ça se passe plutôt pas mal pour lui en ce début de saison, puisqu’il s’est rapidement installé comme l’une des valeurs sûres des Champions d’Europe.