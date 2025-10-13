Antoine Dupont - Le clash : L’UBB remet une pièce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement remonté contre la Ligue Nationale de Rugby au sujet du salary-cap, Antoine Dupont n'avait pas hésité à pousser un gros coup de gueule afin de faire valoir sa position et celle des autres joueurs de Top 14. Un clash qui a été validé par d'autres personnalités du rugby français, et notamment Matthieu Jalibert, le demi d'ouverture de l'UBB, qui remet une pièce sur cet épineux sujet.

Avec un salary cap actuellement fixé à 10,7M€ par saison pour les clubs de Top 14 et qui englobe à la fois les salaires des joueurs mais aussi tous les revenus que ceux-ci pourraient obtenir via un sponsor individuel aussi partenaire du club, certains ne manquent pas de faire la grimace. Et Antoine Dupont n'a pas hésiter à récemment clasher la Ligue Nationale de Rugby à ce sujet : « Ce n’est pas correct de ne pas autoriser les joueurs à utiliser leur image personnelle dans un cadre publicitaire. Les règles nous empêchent aujourd’hui d’utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques comme je peux en avoir en dehors. Si un partenaire veut utiliser mon image et faire un contrat, ce contrat sera retoqué dans le salary cap », avait lâché Dupont.

Jalibert remet une pièce dans le clash Une attaque qui a été validée par plusieurs figures du XV de France telles que Fabien Galthié et Grégory Alldritt ces derniers jours, et Matthieu Jalibert y est également allé de son message de soutien pour Antoine Dupont : « Je suis totalement d'accord avec sa sortie. C'est important que, nous les joueurs, on soutienne Antoine parce qu'on pense la même chose. Le salary-cap est une très bonne mesure parce qu'il permet une plus grande équité entre les clubs et donc de niveler le niveau du Top 14. La rivalité sportive est plus forte. Beaucoup d'équipes, et pas seulement les plus gros budgets, peuvent aujourd'hui viser le titre. Personne ne dit le contraire. En revanche, le salary-cap est parfois bloquant et injuste pour certaines situations individuelles. Il va à l'encontre de la vraie valeur des joueurs », a lâché l'ouvreur de l'UBB dans les colonnes de L'EQUIPE.