Antoine Dupont, son retour annoncé en direct !

Axel Cornic

Présent lors du choc de cette 6e journée de Top 14 entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain, Antoine Dupont s’est exprimé au sujet de son processus de réathlétisation et son retour sur les terrains. Gravement blessé au genou, la star du rugby français est absente depuis mars dernier.

Ça commence à faire long. Voilà des longs mois qu’on a dû s’habituer à l’absence d’Antoine Dupont, blessé au genou depuis mars dernier alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France. Mais l’attente est proche du terme, puisque le demi de mêlée de 28 ans devrait revenir dans seulement quelques semaines.

« Le chemin est long et fastidieux mais j’avance petit à petit » C’est en tout cas ce qu’il a confirmé ce dimanche soir, au micro de Canal+. « Ça va de mieux en mieux. Le chemin est long et fastidieux mais j’avance petit à petit. Tout se passe plutôt bien » a annoncé Antoine Dupont, présent au stade Ernest-Wallon pour assister au match entre Toulouse et Bordeaux.