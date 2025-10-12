C’est le clash, l’UBB règle ses comptes avec Toulouse !

Axel Cornic

Considérées comme les deux meilleures équipes du Top 14 ces dernières années, l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain vont se retrouver ce dimanche, pour la clôture de la 6e journée. Mais le match a déjà commencé en coulisses, avec un échange de punchlines entre les deux clubs.

La rivalité entre Bordeaux et Toulouse est grande. Les deux équipes se sont livrés des duels sans merci la saison dernière, avec notamment une demi-finale de Champions Cup remportée par l’UBB et une finale de Top 14 gagné par le Stade Toulousain. Pas étonnant donc que la tension soit au maximum avant les retrouvailles de ce dimanche.

Laurent Marti rallume les braises Ainsi, on a vu le président de l’UBB répondre à Ugo Mola, qui en mai dernier lui avait ironiquement proposé un poste de commercial au Stade Toulousain. « C'était une proposition très intéressante, j'aurais aimé y répondre. Bon, il se trouve que j'ai déjà un job » a déclaré Laurent Marti, dans La Dépêche du Midi.