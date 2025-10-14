Antoine Dupont : Il réclame plus d’argent !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'Antoine Dupont n'a pas hésité à s'insurger du salary-cap mis en place par la Ligue Nationale de Rugby concernant les clubs de Top 14, Vincent Moscato a lui aussi pris la parole à ce sujet. Et l'ancien talonneur du XV de France va dans le sens de Dupont, en réclamant plus de moyens pour les clubs et donc plus d'argent pour les joueurs du championnat.

Très remonté par la question du salary-cap qui fait actuellement débat dans le rugby français et qui est imposé par la LNR aux écuries de Top 14, Antoine Dupont est monté au créneau il y a quelques jours : « Ce n’est pas correct de ne pas autoriser les joueurs à utiliser leur image personnelle dans un cadre publicitaire. Les règles nous empêchent aujourd’hui d’utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques comme je peux en avoir en dehors. Si un partenaire veut utiliser mon image et faire un contrat, ce contrat sera retoqué dans le salary cap », avait sèchement lâché Dupont. Un discours qui a d'ailleurs été validé par plusieurs figures du rugby français comme Fabien Galthié, Matthieu Jalibert ou encore... Vincent Moscato !

« Il faut qu’ils gagnent de l’argent » Dans son émission Moscato Show sur RMC Sport, il a lui aussi réagi à ce débat amorcé publiquement par Antoine Dupont et valide la position du capitaine du Stade Toulousain : « Il faut qu’il y ait un équilibre entre les clubs. Il faut qu’ils gagnent de l’argent, c’est un sport dangereux. Je trouve que c’est faiblard pour un sport professionnel. Si le sponsor du club rémunère un joueur et que ça rentre dans le salary cap, c’est compliqué », a indiqué Moscato.