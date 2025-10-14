Rugby - Alcool : Il dit stop pour sauver son mariage !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération et cadre de l’équipe d’Ecosse pendant des nombreuses années, Stuart Hogg a traversé une période extrêmement compliquée. Et seulement maintenant qu’il semble avoir trouvé un peu de stabilité avec Montpellier, l’arrière de 33 ans peut finalement en parler.

Parfois, une carrière ne tient qu’à un fil. La Coupe du monde 2023 devait signer la fin de la carrière de Stuart Hogg, star du XV du Chardon. Mais seulement quelques mois avant et alors qu’il est empêtré dans des affaires judiciaires avec sa femme, il claque finalement la porte pour ne plus revenir.

« J’ai abandonné ma carrière de rugbyman pour tenter de sauver mon mariage » Dans un long papier publié par Rugby Paper, il revient finalement sur cet épisode, avouant que sa décision d’arrêter avait un lien direct avec sa vie privée. « J’ai abandonné ma carrière de rugbyman pour tenter de sauver mon mariage. À l’époque, je ne savais pas qui j’étais. C’est la plus grosse erreur de ma vie » a expliqué Stuart Hogg, qui est depuis revenu sur cette décision puisqu’il a rejoint le MHR en 2024.