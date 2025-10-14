Antoine Dupont : Encore un coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que certains fans de rugby peinent à accepter la peopolisation d'Antoine Dupont au fil des années, les coups de gueule se multiplient à ce sujet. Et après Ugo Mola et Max Guazzini qui sont déjà montés au créneau pour défendre la star du XV de France, c'est au tour de l'écrivain britannique Gavin Mortimer de se lâcher sur ce fameux Dupont-bashing.

Le terme est assez récent, et pourtant, il fait déjà beaucoup parler : le "Dupont-bashing". En effet, nombreux sont les amateurs de rugby à régulièrement critiquer le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain au sujet de son changement d'image, beaucoup plus people depuis plusieurs années, ce qui a provoqué plusieurs coups de gueule. Le 5 septembre dernier, Ugo Mola avait ouvert le bal pour défendre Antoine Dupont face aux critiques : « Les jours où il n’est pas sur les réseaux sociaux, il s’entraîne et on ne le filme pas. Il ne faut pas tomber dans le piège du 'Dupont-bashing' qu’on voit en ce moment », avait indiqué l'entraîneur toulousain.

« Ce sont des imbéciles » Par la suite, dans les colonnes du Midi Olympique, Max Guazzini était également monté au créneau pour Antoine Dupont en taclant sèchement ses détracteurs : « Les gens qui critiquent Antoine Dupont parce qu’il apparaît dans les magazines ou sur les réseaux sociaux sont des imbéciles. Le monde du rugby devrait être heureux d’avoir Antoine Dupont. Il est agréable et charismatique », confiait l'ancien président du Stade Français.