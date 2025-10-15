Rupture d’Antoine Dupont : Il craque en direct, «si vous voulez remuer la me*de…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier lors d'un match avec le XV de France contre l'Irlande, Antoine Dupont n'a pas encore repris la compétition. Une rupture violente et provoquée notamment par l'intervention des deux joueurs irlandais Tadhg Beirne et Andrew Porter qui avait fait polémique. Mais de son côté, Vincent Moscato n'acceptait pas ce scandale et avait poussé un coup de gueule sur le sujet.

En mars 2025, lors du choc entre l'Irlande et le XV de France en Tournoi des 6 Nations, tous les regards se sont malheureusement tournés vers Antoine Dupont qui a été victime ce jour-là d’une rupture des ligaments croisés du genou sur un déblayage musclé. Rapidement, la responsabilité Tadhg Beirne et Andrew Porter a été pointée du doigt dans cette rupture de Dupont, et Fabien Galthié avait rapidement réagi : « Il y a suspicion d’une blessure assez grave au genou. Je ne vais pas entrer dans le détail, car il y a le respect du secret médical, mais je peux vous dire qu’Antoine souffre vraiment. On a cité deux joueurs à comparaître devant la commission : le deuxième-ligne Tadhg Beirne, et le pilier Andrew Porter », avait lâché le sélectionneur du XV de France après le match.

« Arrêtez de faire des polémiques » Mais peu de temps après, dans son émission sur RMC Sport, Vincent Moscato était allé totalement à l'encontre de la position de Galthié sur cette blessure d'Antoine Dupont, et il s'était lâché en direct : « J’ai vu la vidéo. Sur Dupont, ils n’y peuvent rien ou alors il ne faut plus jouer au sol. Sincèrement, je pense que personne ne veut faire de mal à Dupont. Personne ne veut lui péter le genou. Arrêtez de faire des polémiques de rien ! Même toi quand tu marches normalement tu peux tomber dans le métro, tu peux glisser ! Arrêtez de faire des polémiques de tout, tu n’es pas crédible au bout d’un moment ! Là, il n’y a rien sur Dupont… », lâchait Moscato.