Antoine Dupont : Son gros coup de foudre à Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sacré champion olympique à Paris lors des JO 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont était donc dirigé à cette occasion par Jérôme Daret. Et alors que ce dernier vient tout juste d'être couronné de la Légion d’honneur, Dupont a tenu à lui rendre un bel hommage.

Antoine Dupont avait fait un choix fort en décidant de basculer au rugby à 7 à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, et grand bien lui a pris puisque le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain a raflé la médaille d'or sous les ordres Jérôme Daret. Ce dernier vient d'ailleurs de recevoir la Légion d'honneur, et Dupont a profité de cette occasion pour lui déclarer sa flamme et raconter son coup de foudre sportif avec le technicien de rugby à 7.

Dupont admiratif de Jérôme Daret « Jérôme, c’est d’abord un passionné, convaincu, quelqu’un d’entier, en qui on peut avoir confiance, avec qui on peut échanger et qui a toujours honoré sa parole. Il est ouvert, très intelligent, et il sait gérer l’humain. Il est souriant, il insuffle de la bonne humeur et n’oublie jamais de mettre la notion de plaisir au cœur du jeu », a lancé Antoine Dupont.