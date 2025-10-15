Cauchemar évité pour Antoine Dupont !

Axel Cornic

Toujours convalescent après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont ne va pas participer à la tournée de novembre du XV de France, qui débutera dans quelques semaines. La capitaine tricolore ratera notamment le très gros choc du 8 novembre, avec les Champions du monde sud-africains qui débarquent au Stade de France.

Depuis la dernière Coupe du monde, une nouvelle rivalité est née. Car personne en France n’a oublié le quart de finale face à l’Afrique du Sud, qui avait brisé les rêves d’Antoine Dupont et de ses coéquipiers. Et ils sont de retour, puisque les Springboks seront le premier obstacle du XV de France lors de la tournée de novembre.

Angus Gardner va arbitre France-Afrique du Sud A moins d’un mois de cette rencontre, on a notamment appris que ce sera Angus Gardner au sifflet, assisté par le Géorgien Nika Amashukeli et l’Anglais Christophe Ridley. Ce n’est pas vraiment un détail, puisque l’Australien était l’arbitre de la rencontre entre le XV de France et l’Irlande du 8 mars dernier (27-42), celle où Antoine Dupont s’était blessé au genou !