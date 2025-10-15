Cauchemar évité pour Antoine Dupont !

Toujours convalescent après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont ne va pas participer à la tournée de novembre du XV de France, qui débutera dans quelques semaines. La capitaine tricolore ratera notamment le très gros choc du 8 novembre, avec les Champions du monde sud-africains qui débarquent au Stade de France.
Depuis la dernière Coupe du monde, une nouvelle rivalité est née. Car personne en France n’a oublié le quart de finale face à l’Afrique du Sud, qui avait brisé les rêves d’Antoine Dupont et de ses coéquipiers. Et ils sont de retour, puisque les Springboks seront le premier obstacle du XV de France lors de la tournée de novembre.
Angus Gardner va arbitre France-Afrique du Sud
A moins d’un mois de cette rencontre, on a notamment appris que ce sera Angus Gardner au sifflet, assisté par le Géorgien Nika Amashukeli et l’Anglais Christophe Ridley. Ce n’est pas vraiment un détail, puisque l’Australien était l’arbitre de la rencontre entre le XV de France et l’Irlande du 8 mars dernier (27-42), celle où Antoine Dupont s’était blessé au genou !
La dernière fois...
Pour rappel, Gardner n’avait rien eu à redire sur l’action menant à la grave blessure au genou du capitaine du XV de France, ce qui avait profondément agacé Fabien Galthié et son entourage. « (Tadhg) Beirne et (Andrew) Porter sur l'action de la blessure d'Antoine (Dupont), (Calvin) Nash sur le contact ayant causé la sortie de Pierre-Louis Barassi, qui n'a pas répondu au protocole commotion » avait déclaré à l’époque le sélectionneur français. « Leurs joueurs sont revenus. De notre côté, les joueurs ne sont pas revenus ».