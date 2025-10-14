Antoine Dupont : La grande nouvelle !

Axel Cornic

Blessé depuis mars dernier, Antoine Dupont poursuit le processus qui le mener vers le retour tant attendu sur les terrains de rugby. Le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France devrait normalement reprendre à la fin du mois de novembre ou début décembre, avec les étapes qui semblent être franchies les unes après les autres.

On n’attend que ça. Absent depuis des mois, Antoine Dupont se rapproche doucement mais surement de son retour sur les terrains. Et si les plus optimistes espéraient le revoir avec le XV de France dès la tournée de novembre, il va falloir attendre encore un peu.

« Il va me rester encore environ deux mois avant de rejouer, si tout se passe bien d’ici là » Au micro de Canal+, le demi de mêlée a récemment confirmé qu’il ne souhaitait pas se précipiter après sa blessure au genou. « Ça va de mieux en mieux. Le chemin est long et fastidieux, mais j’avance petit à petit. Pour moi, ça se passe plutôt bien. Il va me rester encore environ deux mois avant de rejouer, si tout se passe bien d’ici là » a déclaré Antoine Dupont.