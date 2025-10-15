Antoine Dupont : Il annonce une catastrophe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très performant avec l'équipe de France de rugby à 7 lors des JO de Paris 2024, Antoine Dupont a largement contribué au succès de la délégation à l'époque. Mais Eric Di Meco y a pourtant vu une catastrophe pour la discipline et dresse un constat accablant sur le niveau réel des joueurs de rugby à 7... Explications.

Bien décidé à disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont n'avait pas hésité à mettre pendant quelques mois son histoire avec le XV de France entre parenthèses afin de préparer cette échéance. Un choix qui s'est avéré payant pour le demi de mêlée du Stade Toulousain puisqu'il a raflé l'or olympique, et pourtant, certains arrivent à voir un problème dans la démonstration de Dupont avec l'équipe de France de rugby à 7 aux JO.

« Ce qui s'est passé avec Dupont est catastrophique » Dans le Moscato Show sur RMC Sport peu de temps après les Jeux, Eric Di Meco avait évoqué une catastrophe liée à la participation d'Antoine Dupont : « Ce qui s'est passé avec Dupont est catastrophique pour le rugby à 7. Le meilleur joueur du monde joue trois minutes par match et traverse le stade. Ça veut dire que les joueurs de rugby 7, ce sont des joueurs de troisième division. C'est une image terrible », expliquait l'ancien joueur de l'OM.