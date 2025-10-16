Antoine Dupont de retour, c’est la folie !

Pierrick Levallet

Antoine Dupont est sur le chemin du retour. Gravement touché au genou en mars dernier, le demi de mêlée du Stade toulousain a pu refouler les pelouses à l’entraînement. Le capitaine du XV de France a d’ailleurs pu participer à quelques ateliers récemment, même s’il n’est pas encore totalement rétabli.

Antoine Dupont n’en a plus pour longtemps avant de pouvoir reprendre la compétition. Gravement touché au genou en mars dernier pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait être rétabli qu’aux alentours de fin novembre ou début décembre. Le capitaine du XV de France est d’ailleurs sur la voie du retour.

Antoine Dupont refoule enfin les pelouses Comme le rapporte La Dépêche, Antoine Dupont est déjà de retour sur les terrains. Comme la semaine dernière, le joueur vedette du Stade toulousain était l’une des attractions de l’entraînement. Le demi de mêlée international a même participé à quelques ateliers de lancement de jeu. Antoine Dupont a ensuite poursuivi avec des exercices de courses individuelles.