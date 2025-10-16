Antoine Dupont de retour, c’est la folie !

Antoine Dupont est sur le chemin du retour. Gravement touché au genou en mars dernier, le demi de mêlée du Stade toulousain a pu refouler les pelouses à l’entraînement. Le capitaine du XV de France a d’ailleurs pu participer à quelques ateliers récemment, même s’il n’est pas encore totalement rétabli.
Antoine Dupont refoule enfin les pelouses
Comme le rapporte La Dépêche, Antoine Dupont est déjà de retour sur les terrains. Comme la semaine dernière, le joueur vedette du Stade toulousain était l’une des attractions de l’entraînement. Le demi de mêlée international a même participé à quelques ateliers de lancement de jeu. Antoine Dupont a ensuite poursuivi avec des exercices de courses individuelles.
Le Stade toulousain ne précipitera pas son retour
Le Stade toulousain ne va toutefois pas précipiter son retour à la compétition. Sauf retournement de situation, les Rouge-et-Noir devraient s’en tenir à la deadline et ne faire reprendre Antoine Dupont qu’aux alentours de fin novembre. Le capitaine du XV de France est en train de voir le bout du tunnel. À voir maintenant si aucun pépin physique ne compromettra ces plans...