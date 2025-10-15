Antoine Dupont change d'équipe : La grande annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'année dernière, Antoine Dupont a pendant quelques mois fait une infidélité au XV de France en rejoignant le rugby à 7 en vue des Jeux Olympiques de Paris. Un choix payant qui lui a permis de devenir champion olympique. Et le capitaine du Stade Toulousain rend d'ailleurs hommage à Jérôme Daret, le coach de l'équipe de France à 7.

Conscient qu'il n'aurait plus jamais l'opportunité de participer aux Jeux Olympiques à domicile, Antoine Dupont a fait le choix de prendre entre parenthèses sa carrière avec le Stade Toulousain et le XV de France afin de rejoindre l'équipe de France de rugby à 7. Un choix payant puisqu'Antoine Dupont est devenu champion olympique. Un sacre qui n'aurait pas été possible sans Jérôme Daret, l'entraîneur des Bleus, qui est devenu chevalier de la Légion d’honneur. L'occasion pour Antoine Dupont de lui rendre hommage.

Antoine Dupont rend hommage à Jérôme Daret « Jérôme, c’est d’abord un passionné, convaincu, quelqu’un d’entier, en qui on peut avoir confiance, avec qui on peut échanger et qui a toujours honoré sa parole. Il est ouvert, très intelligent, et il sait gérer l’humain », assure-t-il dans des propos rapportés par le Midi-Olympique avant de poursuivre.