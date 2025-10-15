Antoine Dupont change d'équipe : La grande annonce !

L'année dernière, Antoine Dupont a pendant quelques mois fait une infidélité au XV de France en rejoignant le rugby à 7 en vue des Jeux Olympiques de Paris. Un choix payant qui lui a permis de devenir champion olympique. Et le capitaine du Stade Toulousain rend d'ailleurs hommage à Jérôme Daret, le coach de l'équipe de France à 7.
Conscient qu'il n'aurait plus jamais l'opportunité de participer aux Jeux Olympiques à domicile, Antoine Dupont a fait le choix de prendre entre parenthèses sa carrière avec le Stade Toulousain et le XV de France afin de rejoindre l'équipe de France de rugby à 7. Un choix payant puisqu'Antoine Dupont est devenu champion olympique. Un sacre qui n'aurait pas été possible sans Jérôme Daret, l'entraîneur des Bleus, qui est devenu chevalier de la Légion d’honneur. L'occasion pour Antoine Dupont de lui rendre hommage.
Antoine Dupont rend hommage à Jérôme Daret
« Jérôme, c’est d’abord un passionné, convaincu, quelqu’un d’entier, en qui on peut avoir confiance, avec qui on peut échanger et qui a toujours honoré sa parole. Il est ouvert, très intelligent, et il sait gérer l’humain », assure-t-il dans des propos rapportés par le Midi-Olympique avant de poursuivre.
«Il a su nous transmettre cet espoir de pouvoir être champion olympique»
« Il est souriant, il insuffle de la bonne humeur et n’oublie jamais de mettre la notion de plaisir au cœur du jeu. Il a su nous transmettre cet espoir de pouvoir être champion olympique, il nous a donné une forme de confiance, de force qui a été déterminante sur le plan mental. Je suis très heureux pour lui qu’il soit mis en lumière », ajoute Antoine Dupont.