Fabien Galthié insulté : C’est terminé !

Axel Cornic

Une polémique a touché Fabien Galthié en ce début de saison, avec l’affaire qui l’oppose à Fred Quercy, troisième-ligne et capitaine de Montauban. Ce dernier a insulté le sélectionneur du XV de France dans un entretien et a été convoqué par la Ligue nationale de rugby, ce qui n’a pas manqué de faire parler.

Dans quelques semaines, la saison du XV de France va reprendre, avec le choc très attendu face à l’Afrique du Sud le 8 novembre prochain, au Stade de France. Mais Fabien Galthié fait déjà parler de lui et c’est pour une polémique dont il se serait sans aucun doute passé.

« Galthié est la plus grande m**** sur le plan humain » Il s’agit évidemment de l’affaire qui l’oppose à Fred Quercy, son ancien jouer à Montpellier, qui a fait une sortie très remarquée lors d’un entretien accordé à Rugby Pass. « Fabien Galthié est, je crois, la moins bonne personne sur Terre. Il a été à la fois le meilleur entraîneur que j'ai eu, indiscutablement - et pourtant j'en ai eu des bons dans ma carrière - mais aussi la plus grande m**** sur le plan humain » avait déclaré le joueur de Montauban.