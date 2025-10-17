Antoine Dupont, le sacrifice financier qui lui coûte très cher !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant quelques jours qu'Antoine Dupont s'est lancé dans une bataille qui fait beaucoup de bruit. En effet, la star du Stade Toulousain s'est attaquée aux règles du salary cap qui mettant à mal les joueurs de rugby et l'utilisation de leur image. Dupont veut ainsi faire changer les choses, il faut dire qu'actuellement, il perdrait beaucoup d'argent. Explications.

Antoine Dupont est entré en guerre et c'est le salary cap qui est dans sa ligne de mire. Ayant décidé de mener ce combat, la star du Stade Toulousain avait ainsi expliqué : « Les règles du salary cap nous empêchent d’utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. Il y a 4-5 ans il n’y avait pas de sujet. Aujourd’hui ça devient problématique pour la majorité des joueurs de l’équipe de France car on sait déjà qu’on est restreint par ce salary cap ».

« Pour ne pas pénaliser son club, il accepte ce sacrifice » Leader de cette guerre contre le salary cap, Antoine Dupont perdrait beaucoup avec les règles actuellement en vigueur. En effet, pour Le Figaro, une source a expliqué à propos de la situation actuelle : « Si vous signez un contrat d'image avec un sponsor qui est également un sponsor du club, vous ne pouvez pas négocier votre image à sa juste valeur. Exemple concret avec Antoine Dupont. Sur le marché, il vaut 50. Mais lorsqu'il tourne la publicité avec Peugeot, il va toucher 10. Parce que s'il touche 50, c'est cette somme qui va entrer dans le salary cap du Stade Toulousain, Peugeot étant un partenaire associé. Donc, pour ne pas pénaliser son club, il accepte ce sacrifice. En même temps, ça arrange tout le monde. Peugeot, qui va avoir Antoine Dupont pour pas cher et le club qui va satisfaire un gros sponsor à moindre coût ».