Antoine Dupont change d'équipe : C'est validé !

En 2024, Antoine Dupont a pris le pari fou d'abandonner temporairement le XV de France pour se tourner vers le rugby à 7. Le but ? Devenir champion olympique à domicile à Paris. Et il a réussi son pari puisqu'il a porté ses coéquipiers vers la médaille d'or. Impressionné, Teddy Riner valide donc le changement d'équipe d'Antoine Dupont.
Teddy Riner valide le choix d'Antoine Dupont
« Des rugbymen qui m'inspirent ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup (il insiste). Moi, j’aime beaucoup Antoine (Dupont). Antoine, c’est un exemple. Mais pas forcément par rapport à tout ce qu’on voit dans le Top 14. Vraiment, ce qu’il a réussi à faire dans le monde de l’olympisme. Aller surmonter un challenge comme celui-ci. Le gagner, le remporter, c’est fort. Et ça, j’adore. Je respecte », affirme-t-il dans une interview accordée à La Dépêche du Midi.
Mais Teddy Riner s'est également prononcé sur l'autre phénomène du rugby français à savoir Louis Bielle-Biarrey : « Quand je regardais les chronos, je suis devant lui. Je plaisante (rires) ! Bien sûr. Vous, vous êtes dedans, vous le voyez tous les jours. Mais moi, un peu moins… Je trouve que les gabarits ont beaucoup changé. Avant, on avait bien plus d’hommes costauds, grands et forts. Aujourd’hui, il y a des gabarits un peu plus élancés, plus "fit" ».