Antoine Dupont change d'équipe : C'est validé !

En 2024, Antoine Dupont a pris le pari fou d'abandonner temporairement le XV de France pour se tourner vers le rugby à 7. Le but ? Devenir champion olympique à domicile à Paris. Et il a réussi son pari puisqu'il a porté ses coéquipiers vers la médaille d'or. Impressionné, Teddy Riner valide donc le changement d'équipe d'Antoine Dupont.

Teddy Riner valide le choix d'Antoine Dupont « Des rugbymen qui m'inspirent ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup (il insiste). Moi, j’aime beaucoup Antoine (Dupont). Antoine, c’est un exemple. Mais pas forcément par rapport à tout ce qu’on voit dans le Top 14. Vraiment, ce qu’il a réussi à faire dans le monde de l’olympisme. Aller surmonter un challenge comme celui-ci. Le gagner, le remporter, c’est fort. Et ça, j’adore. Je respecte », affirme-t-il dans une interview accordée à La Dépêche du Midi.