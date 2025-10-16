Antoine Dupont change de sport, le projet XXL validé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Antoine Dupont, il n'y a désormais plus que le rugby. En effet, au cours des dernières semaines, le demi de mêlée du Stade Toulousain a décidé de se lancer dans un nouveau projet. Ainsi, aux côtés de Léon Marchand ainsi que Big Flo et Oli, Dupont est devenu actionnaire du Toulouse Basket Club. Et le projet serait d'ailleurs très ambitieux.

Désormais, il existe un lien entre le basket et Antoine Dupont. Alors que la connexion était loin d'être évidente il y a quelques mois, le demi de mêlée du Stade Toulousain a décidé d'investir dans le club de basket de la Ville Rose. En effet, Dupont est devenu actionnaire de Toulouse Basket Club avec notamment à ses côtés d'autres célébrités à l'instar de Léon Marchand ainsi que les rappeurs Big Flo et Oli.

« On voit des actionnaires particulièrement impliqués » Entraîneur du Toulouse Basket Club, Romain Tillon s'est confié sur ces actionnaires prestigieux et l'implication de ces derniers. Ainsi, dans des propos accordés au Progrès, il a notamment expliqué sur Antoine Dupont et compagnie : « On voit des actionnaires particulièrement impliqués, notamment Bigflo et Oli qui sont souvent là ».